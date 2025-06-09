Jobe, Jude’u geçti: 38 milyon euro’ya transfer oldu

Sunderland forması giyen Jobe Bellingham, 38 milyon euro’ya transfer oldu. Kulüp rekoru kıran anlaşma, ağabeyi Jude’u geride bırakarak takım tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.
Sunderland formasıyla iyi bir performans gösteren Jobe Bellingham transferi için anlaşma ortaya çıktı.
The Sun'da yer alan habere göre; Sunderland, Jobe Bellingham'ın Borussia Dortmund'a transferi için kulüp rekoru olan bonuslarla birlikte 38 milyon Euro'luk bir teklifi kabul etti.
Anlaşmada ayrıca gelecekteki bir satıştan %15 pay içeren bir madde de yer alıyor.
TRANSFERİ AĞABEYİNİ SOLLADI
Bu transferle birlikte Bellingham, Dortmund tarihinin en pahalı ikinci transferi olurken, ağabeyi Jude Bellingham'dan da pahalıya Transfer olmuş oldu.
Jobe, bu sezon Sunderland'in Premier Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. 2023 yazında Birmingham'dan Sunderland'e transfer olan 19 yaşındaki oyuncu, altyapı kariyerini ve profesyonel çıkışını da ağabeyi gibi Birmingham'da yapmıştı.
Bu sezon Championship'te 40 maçın 39'una ilk 11’de başlayan Jobe, sadece bir maçı sakatlık nedeniyle kaçırdı. Sezon boyunca sadece bir kez yedek kulübesine alındı, diğer tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.
Ağabeyi Jude ise 2023 yazında Dortmund’dan Real Madrid'e transfer olmuş ve kulüp tarihinin Eden Hazard'dan sonra en pahalı ikinci transferi olmuştu.