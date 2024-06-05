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Spor

Jose Mourinho kararını verdi: Yıldız oyuncu takımda kalacak

Haber Merkezi
09:33 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:52 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği oyuncularla, yeni sözleşme için görüşmeler hızlandırıldı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişinin ardından bir yandan dış transfer için çalışmalar başlarken, diğer yandan sözleşmesi biten oyuncularla görüşmeler sürüyor.

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Sportif direktör Mario Branco, 1 yıl sözleşmeleri kalan irfan Can Kahveci ve Nijeryalı kanat oyuncusu Osayi-Samuel ile sözleşme uzatma için görüşmelere başladı.

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İki futbolcunun temsilcileriyle yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü öğrenildi.

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Sevilla'nın yanı sıra Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiği İrfan Can için sarı lacivertlilerin yaptığı teklif ortaya çıktı.

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Milli oyuncu Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro ücret istiyor.

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 Sarı lacivertli yönetim ise oyuncuyu 2 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışıyor.

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Bu sezon 46 maçta oynayan İrfan Can, 18 gol ve 12 asistlik katkı yaptı.

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Transfermarkt verilerine göre 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

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Ayrıca Fenerbahçe'de Osayi Samuel ile de sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.

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Osayi Samuel şu anda Fenerbahçe'den yıllık 600 bin Euro ücret kazanıyor.

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Fenerbahçe, Osayi-Samuel'e ise 1.2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi.

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İki oyuncuyla da kısa sürede sözleşme imzalanması bekleniyor.

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Osayi Samuel bu sezon 39 maçta, 4 gol ve 6 asistle oynadı.

#Fenerbahçe
#Mourinho
#İrfan Can Kahveci
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