Jose Mourinho kararını verdi: Yıldız oyuncu takımda kalacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği oyuncularla, yeni sözleşme için görüşmeler hızlandırıldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişinin ardından bir yandan dış transfer için çalışmalar başlarken, diğer yandan sözleşmesi biten oyuncularla görüşmeler sürüyor.
Sportif direktör Mario Branco, 1 yıl sözleşmeleri kalan irfan Can Kahveci ve Nijeryalı kanat oyuncusu Osayi-Samuel ile sözleşme uzatma için görüşmelere başladı.
İki futbolcunun temsilcileriyle yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü öğrenildi.
Sevilla'nın yanı sıra Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiği İrfan Can için sarı lacivertlilerin yaptığı teklif ortaya çıktı.
Milli oyuncu Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro ücret istiyor.
Sarı lacivertli yönetim ise oyuncuyu 2 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışıyor.
Bu sezon 46 maçta oynayan İrfan Can, 18 gol ve 12 asistlik katkı yaptı.
Transfermarkt verilerine göre 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
Ayrıca Fenerbahçe'de Osayi Samuel ile de sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.
Osayi Samuel şu anda Fenerbahçe'den yıllık 600 bin Euro ücret kazanıyor.
Fenerbahçe, Osayi-Samuel'e ise 1.2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi.
İki oyuncuyla da kısa sürede sözleşme imzalanması bekleniyor.
Osayi Samuel bu sezon 39 maçta, 4 gol ve 6 asistle oynadı.