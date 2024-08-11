|
Spor

Jose Mourinho'dan Lille maçı öncesi beklenmedik hamle

13:35 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 13:37 - 11/08/2024 Pazar
Diğer

Süper Lig'de yeni sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda oynayacakları Lille maçı öncesi flaş bir karar aldı.

1/ 9

Fenerbahçe'de yeni sezona resmen start verildi. Sarı-lacivertliler, sahasında Adana Demirspor'la karşılaştı.









2/ 9

Kanarya, rakibini 1-0 yenerek yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde çıktığı ilk lig maçından galip ayrıldı.







3/ 9

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kazandığı ilk hafta müsabakasında 3 puanı hanesine yazdırarak hata yapmamış oldu.







4/ 9

Bu karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımda gözler, Lille ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına çevrildi.





5/ 9

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesi flaş bir karar aldı.




6/ 9

Adana Demirspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, stattan takım otobüsüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gideceklerini ve kampa gireceklerini açıkladı.



7/ 9

NTV Spor'da yer alan habere göre daha önce böyle bir uygulama yapmayan Portekizli teknik adam, Lille maçı için takımını 3 gün önceden kampa almış oldu.



8/ 9

Fenerbahçe, Lille ile salı günü evinde karşı karşıya gelecek.

9/ 9

Temsilcimiz, deplasmanda oynanan ilk maçta sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Lille
19 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?