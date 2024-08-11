Jose Mourinho'dan Lille maçı öncesi beklenmedik hamle

Süper Lig'de yeni sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda oynayacakları Lille maçı öncesi flaş bir karar aldı.
Fenerbahçe'de yeni sezona resmen start verildi. Sarı-lacivertliler, sahasında Adana Demirspor'la karşılaştı.
Kanarya, rakibini 1-0 yenerek yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde çıktığı ilk lig maçından galip ayrıldı.
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kazandığı ilk hafta müsabakasında 3 puanı hanesine yazdırarak hata yapmamış oldu.
Bu karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımda gözler, Lille ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına çevrildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesi flaş bir karar aldı.
Adana Demirspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, stattan takım otobüsüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gideceklerini ve kampa gireceklerini açıkladı.
NTV Spor'da yer alan habere göre daha önce böyle bir uygulama yapmayan Portekizli teknik adam, Lille maçı için takımını 3 gün önceden kampa almış oldu.
Fenerbahçe, Lille ile salı günü evinde karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz, deplasmanda oynanan ilk maçta sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı.