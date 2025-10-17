Jose Mourinho'dan 'tek idman' iddialarına sert yanıt: Fenerbahçe hakkında konuştu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertli takımın kamp döneminde her gün tek idman yaptırdığı iddialarına sert yanıt verdi.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrılmasına rağmen, yine de en çok konuşulan konuların başında yer alıyor.
Mourinho'nun Portekiz'deki kampta her gün tek idman yaptırdığı, bu yüzden oyuncularda fiziksel düşüşlerin yaşandığı iddia ediliyordu.
343 Youtube kanalına konuşan gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Mourinho'nun bu konu hakkında konuştuğu birisinden bilgi aldığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
'Bunlar akıl tutulması' diyor Mourinho. Bütün planlamalar maç temposuna göre yapılıyor. Hoca, Portekiz'e gitmeden herkese görevler veriyor. Mesela En Nesyri tığ gibi geldi. 'Zayıflamazsan seni kampa almam' demiş."
"Hoca, 'Portekiz'de çok maç yapacağız ve iki ön eleme maçına daha hazır bir şekilde çıkalım' diyor. Bir gün idman, sonraki gün maç, diğer gün bir idman şeklinde planlıyor."
Eğer çift idman üstüne maç yapılsaydı oyuncu sakatlığı yaşanabilirdi. 'Ona göre plan yaptım. Bana işimi mi öğretiyorlar' diyor Mourinho.
'Ben kupalar kaldırdım, takımlar çalıştırdım, idman yaptırmayı bilmiyorum. Bu mu yani' diyor.
"Hoca diyor ki, '4 maç yaptık. Önü ve arkası birer antrenman yapmak zorundayız. Çünkü maç günü ağır tempoda geçiyor. Çünkü ertesi gün çift idman yaparsak oyuncum sakatlanır.'
"İnanılmaz derecede sinirlenmiş Mourinho bu konuda. Mourinho birebir şu cümleyi kullanıyor, 'Benim götürdüğüm takımla, şu anda sahada oynayan 7-8 oyuncu kampta yoktu. İsmail, Talisca, Ederson, Semedo, Nene, Asensio bunlar zaten kendi takımlarından tatilden geldiler.'