Jose Mourinho'nun ısrarla istediği genç yetenek ortaya çıktı: 20 yaşındaki yıldız için kesenin ağzı açıldı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, 20 yaşındaki genç bir yeteneğin peşine düştüğü öğrenildi. Özellikle Jose Mourinho'nun ısrarla istediği oyuncu için görüşmeler başladı.

1 /10 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /10 Sarı lacivertli kulüp, teknik direktör Mourinho önderliğinde yıldız isimlerle görüşmeler yapıyor.

3 /10 Fenerbahçe, yeni sezonda 2 yabancı oyuncunun 2003 ve sonrası doğumlu olması kuralı nedeniyle genç oyunculara yönelmiş durumda.

4 /10 Fenerbahçe, Fransız ekibi Strasbourg'da forma giyen kanat oyuncusu Diego Moreira ile ilgileniyor.

5 /10 Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki Diego Moreira için Strasbourg ile temasa geçti ve oyuncunun şartlarını sordu.

6 /10 Strasbourg geçen sezon Chelsea'den 8.5 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç oyuncu için 20 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

7 /10 Fenerbahçe'nin ise bonuslarla 15 milyon euro seviyesine kadar çıkabileceği öğrenildi.

8 /10 Özellikle Jose Mourinho'nun ısrarla istediği oyuncu için Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta ynei bir görüşme yapacağı ifade edildi.

9 /10 20 yaşındaki oyuncu sol bek ve sol kanat olarak görev yapabiliyor.