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Jose Mourinho'nun ısrarla istediği genç yetenek ortaya çıktı: 20 yaşındaki yıldız için kesenin ağzı açıldı

Jose Mourinho'nun ısrarla istediği genç yetenek ortaya çıktı: 20 yaşındaki yıldız için kesenin ağzı açıldı

Haber Merkezi
16:1025/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, 20 yaşındaki genç bir yeteneğin peşine düştüğü öğrenildi. Özellikle Jose Mourinho'nun ısrarla istediği oyuncu için görüşmeler başladı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüp, teknik direktör Mourinho önderliğinde yıldız isimlerle görüşmeler yapıyor.

Fenerbahçe, yeni sezonda 2 yabancı oyuncunun 2003 ve sonrası doğumlu olması kuralı nedeniyle genç oyunculara yönelmiş durumda.

Fenerbahçe, Fransız ekibi Strasbourg'da forma giyen kanat oyuncusu Diego Moreira ile ilgileniyor.

Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki Diego Moreira için Strasbourg ile temasa geçti ve oyuncunun şartlarını sordu.

Strasbourg geçen sezon Chelsea'den 8.5 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç oyuncu için 20 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Fenerbahçe'nin ise bonuslarla 15 milyon euro seviyesine kadar çıkabileceği öğrenildi.

Özellikle Jose Mourinho'nun ısrarla istediği oyuncu için Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta ynei bir görüşme yapacağı ifade edildi.

20 yaşındaki oyuncu sol bek ve sol kanat olarak görev yapabiliyor.

Bu sezon toplamda 31 maçta süre alan Diego Moreira 2 gol ve 7 asistle oynadı.

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