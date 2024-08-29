Joshua King'in yeni adresi resmen açıklandı

Fenerbahçe'de bu sezon gözden çıkarılan Joshua King, sarı-lacivertlilerle yollarını ayırmıştı. Norveçli futbolcunun yeni adresi resmen açıklandı.
Fenerbahçe'den ayrılan Joshua King'in yeni takımı resmen belli oldu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse, serbest statüde bulunan Joshua King'i renklerine bağladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada Joshua King'in 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Joshua King, Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıktı.
Norveçli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.