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Spor

Joshua King'in yeni adresi resmen açıklandı

16:33 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:33 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de bu sezon gözden çıkarılan Joshua King, sarı-lacivertlilerle yollarını ayırmıştı. Norveçli futbolcunun yeni adresi resmen açıklandı.

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Fenerbahçe'den ayrılan Joshua King'in yeni takımı resmen belli oldu.




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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse, serbest statüde bulunan Joshua King'i renklerine bağladığını duyurdu.



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Kulüpten yapılan açıklamada Joshua King'in 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi.


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Joshua King, Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıktı.

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Norveçli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

#Joshua King
#Fenerbahçe
#Toulouse
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