Juventus - Galatasaray maçına damga vuran an! Yıldız oyuncu ortalığı birbirine kattı

Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecana sahne olan mücadelede Galatasaray, deplasmanda Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen turu geçti ve adını son 16'ya yazdırdı. Karşılaşmada yaşanan bir an ise mücadeleye damga vurdu.

1 /5 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, ilk maçta 5-2 yendiği Juventus'a 3-2 mağlup oldu.

2 /5 Temsilcimiz turu geçen taraf olurken maçta yaşanan bir an ise oldukça dikkat çekti.

3 /5 İtalyan ekibinin yıldız futbolcusu Khephren Thuram, oyundan alındıktan sonra öfkeyle etrafındaki her şeye tekme attı.



4 /5 İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fransız futbolcu, yedek kulübesine oturdu ve kontrolsüz bir şekilde "Gol atmalıydım, gol atmalıydım" diyerek ağlamaya başladı.