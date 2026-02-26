Yeni Şafak
Juventus - Galatasaray maçına damga vuran an! Yıldız oyuncu ortalığı birbirine kattı

Juventus - Galatasaray maçına damga vuran an! Yıldız oyuncu ortalığı birbirine kattı

Tuğçe Erginkoç
09:5026/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecana sahne olan mücadelede Galatasaray, deplasmanda Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen turu geçti ve adını son 16'ya yazdırdı. Karşılaşmada yaşanan bir an ise mücadeleye damga vurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, ilk maçta 5-2 yendiği Juventus'a 3-2 mağlup oldu.

Temsilcimiz turu geçen taraf olurken maçta yaşanan bir an ise oldukça dikkat çekti.

İtalyan ekibinin yıldız futbolcusu Khephren Thuram, oyundan alındıktan sonra öfkeyle etrafındaki her şeye tekme attı.


İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fransız futbolcu, yedek kulübesine oturdu ve kontrolsüz bir şekilde "Gol atmalıydım, gol atmalıydım" diyerek ağlamaya başladı.

Thuram, maçta net bir pozisyondan yararlanamamıştı.

#Galatasaray
#Juventus
#Khephren Thuram
