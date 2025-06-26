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Kulüpler Dünya Kupası’nda nefes kesecek maç: Juventus - Manchester City hangi kanalda?

Kulüpler Dünya Kupası’nda nefes kesecek maç: Juventus - Manchester City hangi kanalda?

14:5626/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu son maçında Juventus ve Manchester City karşı karşıya gelecek. Nefes kesecek maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Milli futbolcu Kenan Yıldız bu maçta ilk 11’de başlayacak. Peki, Juventus - Manchester City hangi kanalda yayınlanacak? İşte Juventus - Manchester City TRT 1 canlı izleme linki.

Juventus ve Manchester City Kulüpler Dünya Kupası G Grubu 3. maçında kozlarını paylaşacak.


Her iki takımda grupta 2 maçını kazandı ve 6 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.


Juventus ilk maçında Al Ain’i 5-0, ikinci maçında ise Wydad AC’yi ise 4-1 mağlup etti.


Manchester City ise ilk maçında Wydad AC’yi 2-0 ikinci maçında ise Al Ain’i 6-0 mağlup etti.


Bu maçı kazanan taraftan gruptan 9 puanla lider olarak çıkacak.


Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın kritik maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor.


JUVENTUS - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?


Juventus - Manchester City maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşıkaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.


JUVENTUS - MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

Juventus - Manchester City maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.

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