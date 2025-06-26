FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu son maçında Juventus ve Manchester City karşı karşıya gelecek. Nefes kesecek maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Milli futbolcu Kenan Yıldız bu maçta ilk 11’de başlayacak. Peki, Juventus - Manchester City hangi kanalda yayınlanacak? İşte Juventus - Manchester City TRT 1 canlı izleme linki.

1 /8 Juventus ve Manchester City Kulüpler Dünya Kupası G Grubu 3. maçında kozlarını paylaşacak.



2 /8 Her iki takımda grupta 2 maçını kazandı ve 6 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.



3 /8 Juventus ilk maçında Al Ain’i 5-0, ikinci maçında ise Wydad AC’yi ise 4-1 mağlup etti.



4 /8 Manchester City ise ilk maçında Wydad AC’yi 2-0 ikinci maçında ise Al Ain’i 6-0 mağlup etti.



5 /8 Bu maçı kazanan taraftan gruptan 9 puanla lider olarak çıkacak.



6 /8 Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın kritik maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor.



7 /8 JUVENTUS - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Juventus - Manchester City maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşıkaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.

