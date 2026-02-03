Kante için Fenerbahçelileri heyecanlandıran iddia: Transfer gerçekleşiyor mu?

Kante transferinin iptal edildiği açıklanmıştı ancak Suudi basınından gelen bir iddia Fenerbahçe cephesinde yeniden umutları artırdı.
Fenerbahçe Kulübü, bir süredir transfer gündeminde yer alan Al Ittihad’ın Fransız yıldızı N’Golo Kanté’nin, kulübünün evrakları yetiştirememesi nedeniyle transferinin gerçekleşmediğini duyurmuştu.
Sarı-lacivertlilerin bu açıklamasının ardından Suudi Arabistan basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
Ariyadhiah’ın haberine göre; Youssef En-Nesyri’nin Al Ittihad’a, N’Golo Kante’nin ise Fenerbahçe’ye transferi için sistemde yaşanan teknik sorun çözüldü.
Haberde, iki kulübün hukuki bir yol bularak transferleri gerçekleştirme konusunda olumlu şekilde ilerlediği ifade edildi.