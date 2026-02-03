Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kante için Fenerbahçelileri heyecanlandıran iddia: Transfer gerçekleşiyor mu?

Kante için Fenerbahçelileri heyecanlandıran iddia: Transfer gerçekleşiyor mu?

17:513/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kante transferinin iptal edildiği açıklanmıştı ancak Suudi basınından gelen bir iddia Fenerbahçe cephesinde yeniden umutları artırdı.

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir transfer gündeminde yer alan Al Ittihad’ın Fransız yıldızı N’Golo Kanté’nin, kulübünün evrakları yetiştirememesi nedeniyle transferinin gerçekleşmediğini duyurmuştu.

Sarı-lacivertlilerin bu açıklamasının ardından Suudi Arabistan basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Ariyadhiah’ın haberine göre; Youssef En-Nesyri’nin Al Ittihad’a, N’Golo Kante’nin ise Fenerbahçe’ye transferi için sistemde yaşanan teknik sorun çözüldü.

Haberde, iki kulübün hukuki bir yol bularak transferleri gerçekleştirme konusunda olumlu şekilde ilerlediği ifade edildi.

#Fenerbahçe
#N'Golo Kante
#Suudi Arabistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2. dönem ortak sınav örnek konu-soru dağılım tabloları yayımlandı