Kenan Yıldız Türkiye'de hangi takımı tutuyor?

Kenan Yıldız Türkiye'de hangi takımı tutuyor?

31/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus’la eşleşmesi sonrası Kenan Yıldız’ın hangi takımı tuttuğu yeniden gündeme geldi. Genç yıldızın geçmişteki fotoğrafları ve yapılan açıklamalar kafa karışıklığına neden oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda milli futbolcu Kenan Yıldız’ın formasını giydiği İtalyan devi Juventus ile eşleşti.

Bu eşleşmenin ardından Kenan Yıldız’ın Türkiye’de hangi takımı tuttuğu konusu sosyal medyada yeniden tartışılmaya başlandı.

Genç oyuncunun geçmiş yıllara ait hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaraylı olabileceğini düşündüren fotoğrafları gündeme geldi. Bu görüntüler, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.

Kenan Yıldız’ın Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun’la çocukluk arkadaşı olduğu bilinirken, iki futbolcunun babaları arasında yıllar önce Facebook’ta geçen bir diyalog da yeniden paylaşıldı.

Kenan Yıldız’ın babası Engin Yıldız’ın, Can Uzun’un bir fotoğrafına “Hay maşallah, geleceğin Galatasaraylısı” yorumunu yaptığı, Can Uzun’un babası Özcan Uzun’un ise “İnşallah Engin’im, Kenan’la beraber giyerler hayırlısıyla o muhteşem formayı” yanıtını verdiği görüldü.

Can Uzun ise verdiği bir röportajda Kenan Yıldız’ın babasının koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu açıklamıştı. Uzun, “Kenan ile çocukluktan beri arkadaşız. Babalarımızla birlikte Beşiktaş maçlarını izlemek için sık sık bir araya gelirdik. Kenan’ın babası çok koyu Beşiktaşlı olduğu için bizi birkaç kez İstanbul’a da getirdi” ifadelerini kullanmıştı.

