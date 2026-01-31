Kenan Yıldız Türkiye'de hangi takımı tutuyor?

Can Uzun ise verdiği bir röportajda Kenan Yıldız’ın babasının koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu açıklamıştı. Uzun, “Kenan ile çocukluktan beri arkadaşız. Babalarımızla birlikte Beşiktaş maçlarını izlemek için sık sık bir araya gelirdik. Kenan’ın babası çok koyu Beşiktaşlı olduğu için bizi birkaç kez İstanbul’a da getirdi” ifadelerini kullanmıştı.