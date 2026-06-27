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Kerem Aktürkoğlu'ndan Dünya Kupası özrü: Hiçbir şeyin anlamı yok

Kerem Aktürkoğlu'ndan Dünya Kupası özrü: Hiçbir şeyin anlamı yok

12:2227/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşayan A Milli Takım'ın eleştirilen isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

A Milli Takım, 24 yıl aranın ardından katıldığı 2026 Dünya Kupası'na bir galibiyet ve iki mağlubiyetle grup aşamasında veda etti.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, yaşanan başarısızlık nedeniyle özür diledi ve şu ifadeleri kullandı:


"Üzgünüz, çok üzgünüz. Milletimizin de ne kadar üzgün olduğunun farkındayız. Büyük hayallerle gitmiştik Dünya Kupası’na. 24 yıl bekledik bu fırsatı; daha iyisini yapmamız gerekiyordu elbet ama olmadı, yapamadık. Bizden bekleneni veremedik."

"Bunun dışında söylenecek hiçbir şeyin anlamı yok. Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız. Kendi adıma, ülkemizden, milletimizden onlara bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin."


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