Kerem Aktürkoğlu'ndan Dünya Kupası özrü: Hiçbir şeyin anlamı yok

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, yaşanan başarısızlık nedeniyle özür diledi ve şu ifadeleri kullandı:





"Üzgünüz, çok üzgünüz. Milletimizin de ne kadar üzgün olduğunun farkındayız. Büyük hayallerle gitmiştik Dünya Kupası’na. 24 yıl bekledik bu fırsatı; daha iyisini yapmamız gerekiyordu elbet ama olmadı, yapamadık. Bizden bekleneni veremedik."