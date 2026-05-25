Kerem Aktürkoğlu'ndan sakatlık sonrası ilk açıklama

A Milli Takım'da yaşadığı sakatlık endişeye neden olan Kerem Aktürkoğlu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Milli futbolcu, kısa süreli tedavinin ardından Dünya Kupası hazırlıklarına kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Milli takım antrenmanında yaşadığı sakatlık sonrası acı içinde yerde kalan yıldız futbolcuya sağlık ekipleri hemen müdahalede bulunmuştu. Yaşanan gelişme sonrası futbolseverler Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu merak etmeye başlamıştı.

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ciddi bir durum olmadığını belirterek kısa süre içinde çalışmalara döneceğini ifade etti.