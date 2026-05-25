Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kerem Aktürkoğlu'ndan sakatlık sonrası ilk açıklama

Kerem Aktürkoğlu'ndan sakatlık sonrası ilk açıklama

13:0125/05/2026, Pazartesi
G: 25/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

A Milli Takım'da yaşadığı sakatlık endişeye neden olan Kerem Aktürkoğlu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Milli futbolcu, kısa süreli tedavinin ardından Dünya Kupası hazırlıklarına kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Milli takım antrenmanında yaşadığı sakatlık sonrası acı içinde yerde kalan yıldız futbolcuya sağlık ekipleri hemen müdahalede bulunmuştu. Yaşanan gelişme sonrası futbolseverler Kerem Aktürkoğlu’nun durumunu merak etmeye başlamıştı.

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ciddi bir durum olmadığını belirterek kısa süre içinde çalışmalara döneceğini ifade etti.

Milli futbolcu paylaşımında şu sözlere yer verdi:


"Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim."

#A Milli Takım
#Dünya Kupası
#Kerem Aktürkoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram namazı saat kaçta? il il bayram namazı vakitleri açıklandı! 27 Mayıs Çarşamba namaz vakitleri tablosu