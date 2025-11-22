Yeni Şafak
Kimse bunu beklemiyordu! Okan Buruk'tan maça saatler kala büyük sürpriz, yıldız isim kulübeye

15:2222/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Maça saatler kala, teknik direktör Okan Buruk'tan sürpriz bir tercih geleceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılarda bu mücadele öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı.

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Okan Buruk'un kalede Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'i oynatabileceğini öne sürdü.

Buruk'un hafta içi milli ara nedeniyle Günay Güvenç'le bu maça hazırladığının altı çizilirken önümüzdeki hafta sarı-kırmızılıların Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe derbisine çıkacağı hatırlatıldı.

