Kimsenin şans vermediği takım Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Gruptan namağlup çıktı





Afrika'nın batı kıyısında 10 adadan oluşan ve nüfusu 525.000'in altında olan Yeşil Burun Adaları, ilk kez katıldıkları turnuvada grup aşamasında yenilgi yüzü görmedi.





Curaçao ve İzlanda'dan sonra turnuvaya katılan en küçük ülke olan Yeşil Burun Adaları, Afrika elemelerinde de Kamerun ve Angola gibi ülkeleri geride bırakmış, grup lideri olarak Dünya Kupası biletini almıştı.