Kış transfer sezonu ne zaman açılacak? 2024-2025 Trendyol Süper Lig kış transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri

Trendyol Süper Lig’de kış transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kaldı. Ligde özellikle dört büyükler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarına birçok takviye yapacak. Takımlar gelecek ve gidecek oyuncuların planlamasını yaparken futbolseverler ise ‘Kış transfer sezonu ne zaman açılacak?’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte 2024-2025 Trendyol Süper Lig kış transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri…

1 /7 2024-2025 Kış transfer sezonu için geri sayım başladı.

2 /7 Süper Lig'de özellikle takımlar bu sezon sakatlıklar sebebiyle yedek kulübesini zengin tutmak için harekete geçti.

3 /7 Yaz transfer döneminde yapamadıkları takviyeleri, kış transferinde yapmayı hedefleyen takımlar, oyuncularla temas kuruyor.

4 /7 Avrupa kupalarında yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray gibi takımlar UEFA listelerine oyuncu eklemesi yapabilecek.

5 /7 SÜPER LİG KIŞ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Süper Lig’de kış transfer sezonu 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.





6 /7 11 Şubat 2025’te ise sona erecek.