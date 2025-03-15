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Konyaspor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

Konyaspor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

11:0415/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 28. haftasında deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Jonas Svensson ve Bahtiyar Zaynutdinov'un yanı sıra Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Elan Ricardo da Konya kafilesine dahil edilmedi. Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Peki, Beşiktaş’ta Konyaspor maçında ilk 11’de kimler var? İşte Konyaspor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.


MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.


Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 44 puanla 4. sırada girdi.


Oynadığı son maçta Gaziantep FK'ye sahasında 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan bölümde yaptığı 26 müsabakada 7'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya temsilcisi, 12 maçta kaybederken topladığı 28 puanla 14. basamakta yer alıyor.


BEŞİKTAŞ’TA EKSİK VE SAKATLAR KİMLER?


Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Jonas Svensson ve Bahtiyar Zaynutdinov'un yanı sıra Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Elan Ricardo da Konya kafilesine dahil edilmedi. Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

KONYASPOR’DA EKSİK VAR MI?


Konyaspor'da ise Slowik ve Boateng'in sakatlığının yanı sıra Umut Nayir, Kramer ve Oğulcan Ülgün sarı kart cezalısı.


KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

KONYASPOR

Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih, Pedrinho, Yusuf, Aleksic

BEŞİKTAŞ

Mert, Tayyip, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile


#Konyaspor
#Beşiltaş
#Süper Lig

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