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Kredisini tüketti! Devre arasında Galatasaray'a veda edecek

Kredisini tüketti! Devre arasında Galatasaray'a veda edecek

11:1829/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar'la karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Mücadelede performansı eleştiri konusu olan sarı-kırmızılı futbolcunun, devre arasında takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Temsilcimizin golünü 43. dakikada Victor Osimhen atarken, Hollanda ekibinin golünü 2. dakikada Sven Mijnans kaydetti.

Ayrıca AZ Alkmaar'da Smit, 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

NELSSON ÇILDIRTTI


Galatasaray, ikinci yarıya Nelsson-Metehan değişikliği ile başladı.

İlk yarıda yenilen golde büyük hatası olan Danimarkalı oyuncu, sonrasında da top kayıpları yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre bu sezon forma bulmakta zorlanan Nelsson, dün hataları sonrasında sosyal medyada yerden yere vurulurken deneyimli futbolcunun devre arasında artık ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

#Galatasaray
#Victor Nelsson
#Transfer

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