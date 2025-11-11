Yeni Şafak
Kritik Dünya Kupası play-off'ları öncesi büyük şaşkınlık: Osimhen'in adı listede yok!

Kritik Dünya Kupası play-off'ları öncesi büyük şaşkınlık: Osimhen'in adı listede yok!

15:13 11/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Nijerya Milli Takımı, Dünya Kupası play-off’larına hazırlanırken, sosyal medyada paylaşılan son kadro listesi büyük bir şaşkınlık yarattı.

Nijerya taraftarları, milli takımlarının son kadro güncellemesini açıklamasının ardından yıldız forvet Victor Osimhen'in nerede olduğunu sorguladı.


Nijerya, sosyal medyada "kampta bulunan 21 oyuncu" listesini paylaştı, ancak taraftarlar aday kadroya çağrılan Osimhen'in adının olmadığını vurguladı.


Galatasaray'ın forveti, Ekim ayında Benin'i 4-0 yendikleri kritik maçta hat-trick yaparak 'Süper Kartallar'ın Dünya Kupası umutlarını korumasında büyük rol oynadı.


Bu sonuç, Nijerya'nın Benin'i geçerek grup birincisi Güney Afrika'nın ardından play-off'a kalmasını sağladı ve şimdi yarı finalde Gabon ile karşılaşacaklar, ardından da Kamerun veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile final maçına çıkacaklar.


Bu dört takımlı mini elemenin galibi, gelecek yılki Dünya Kupası'na katılacak son iki takımı belirleyecek konfederasyonlar arası play-off'a katılmaya hak kazanacak.


Nijerya kamp kadrosu...

