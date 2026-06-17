Kuzey Amerika'da Erling Haaland kasırgası! Dünya Kupası'ndaki ilk maçında öyle bir şey yaptı ki…

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nun açılış mücadelesinde, Avrupa'nın yükselen gücü Norveç ile Asya temsilcisi Irak karşı karşıya geldi. Dünyanın en büyük gol makinelerinden biri olan Erling Haaland'ın ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıktığı randevuda futbolseverler gol düellosuna şahit oldu. Norveç - Irak maç özeti haberimizde.

1 /6 2026 FIFA Dünya Kupası I grubunda Irak'la karşılaşan Norveç, Erling Haaland'ın yıldızlaştığı maçta rakibini 4-1 mağlup etti.



2 /6 Norveç ekibine galibiyeti getiren golleri; 29 ve 43. dakikalarda Erling Haaland, 76. dakikada Leo Ostigard ve 90+6. dakikada Aymen Hussein (KK) kaydederken, Irak'ın tek golünü 39. dakikada Aymen Hussein attı.

3 /6 Bu skorun ardından puanını 3'e yükselten Norveç, 1. sırada yer aldı. Irak ise 0 puanla son sırada bulunuyor.

4 /6 Öte yandan kariyerindeki ilk Dünya Kupası maçında iki gol birden atan Erling Haaland, tüm dikkatleri üzerine çekti.



5 /6 İŞTE SONRAKİ MAÇLAR

Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası I grubu ikinci maçında Senegal ile karşılaşacak. Irak ise gelecek maçta Fransa ile kozlarını paylaşacak.

