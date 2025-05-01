Lamine Yamal’dan tarihi rekor: Mbappe’yi geride bıraktı!

Henüz 17 yaşındaki Yamal geçen sezon İspanya Milli Takımı ile EURO 2024 zaferi yaşadı. Bir önceki sezon ise Barça formasıyla LaLiga şampiyonluğu kazandı. Genç oyuncunun şimdiki arzusu ise sezon içinde kazandığı Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa'nın yanında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak.