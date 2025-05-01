Lamine Yamal’dan tarihi rekor: Mbappe’yi geride bıraktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, evinde Inter ile 3-3 berabere kalarak final şansını rövanş maçına taşıdı. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Barcelona’yı 24. dakikada attığı şık golle ayağa kaldıran Lamine Yamal, tarihi bir rekora imza attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona nefes kesen maçta evinde Inter ile yenişemedi. İtalyan ekibinin iki farklı üstünlüğü bulduğu mücadele 3-3 bitti ve iki takım da final hesaplarını rövanşa bıraktı.
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal takımı 2-0 gerideyken 24. dakikada kaydettiği şık golle Barcelona'yı ayakta tutmayı başardı.
Karşılaşma berabere biterken Lamine Yamal kaydettiği golle turnuvada yeni bir rekorun sahibi oldu.
Inter filelerini 17 yıl, 291 günlükken sallayan genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan en genç isim oldu. Yamal rekoru Kylian Mbappe'nin elinden aldı.
Rekorun bir önceki sahibi Mbappe, Monaco formasıyla parladığı 2016-2017 sezonunda 18 yıl 140 günlükken Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol sevinci yaşamıştı.
Henüz 17 yaşındaki Yamal geçen sezon İspanya Milli Takımı ile EURO 2024 zaferi yaşadı. Bir önceki sezon ise Barça formasıyla LaLiga şampiyonluğu kazandı. Genç oyuncunun şimdiki arzusu ise sezon içinde kazandığı Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa'nın yanında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak.
Bu sezon Barcelona formasıyla 49 maçta görev yapan Yamal takımına 15 gol ve 20 asist olmak üzere toplam 35 skor katkısında bulundu.