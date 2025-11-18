Leroy Sane yıldızlaştı, Fenerbahçeli futbolcu yıkıldı

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için biletini alan Almanya, böylece tarihinde 21. kez finallerde boy gösterecek. Turnuvanın en başarılı takımlarından biri olan Almanya, daha önce 1954, 1974, 1990 ve 2014’te kupayı kazanmıştı.