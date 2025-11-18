Leroy Sane yıldızlaştı, Fenerbahçeli futbolcu yıkıldı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Almanya, son maçında Slovakya’yı 6-0 yenerek gruptan lider çıktı ve finallere doğrudan katılım hakkı kazandı. Galatasaraylı Leroy Sane, 2 gol ve 1 asistle takımının en etkili ismi olurken, Slovakya kaptanı Milan Skriniar karşılaşmayı 90 dakika tamamladı.
Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’ndaki son maçında Slovakya karşısında sahadan 6-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Elemelere Slovakya yenilgisiyle başlayan Joachim Nagelsmann’ın ekibi, son haftada sergilediği üstün oyunla grubu 15 puanla lider bitirdi ve doğrudan finallere gitme hakkını elde etti.
Galatasaray forması giyen Leroy Sane, mücadelenin öne çıkan oyuncularından biri oldu. Yıldız kanat oyuncusu, iki gol atarak ve bir asist üreterek Almanya’nın hücum hattına büyük katkı sağladı.
Slovakya’da Fenerbahçeli Milan Skriniar, takım kaptanı olarak 90 dakika sahada yer aldı.
ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için biletini alan Almanya, böylece tarihinde 21. kez finallerde boy gösterecek. Turnuvanın en başarılı takımlarından biri olan Almanya, daha önce 1954, 1974, 1990 ve 2014’te kupayı kazanmıştı.
Grupta 12 puanla ikinci sıraya yerleşen Slovakya ise Dünya Kupası’na gidebilmek için play-off etabında mücadele edecek.