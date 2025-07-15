Leroy Sane’den sonra abisi de geliyor: İdmanlara çıkacak!

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Bayern Münih’ten bonservissiz kadrosuna kattığı Leroy Sané’nin abisi Türkiye’ye geliyor. Kim Sané 1. Lig ekibiyle deneme idmanlarına çıkacak. İşte detaylar.
Galatasaray'a transferiyle tüm dünyada ses getiren Leroy Sane kısa süre içinde kampa katılacak.
Alman yıldızın ağabeyi Kim Sane de kendisine Türkiye'den takım buldu.
30 yaşındaki Sane'nin Boluspor'la deneme idmanlarına çıkacağı öğrenildi.
Daha önce KFC Uerdingen ve Wattenscheid 09 formalarını giyen tecrübeli futbolcu nisan ayından bu yana boştaydı.