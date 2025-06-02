Lewandowski’den ayrılığa dair açıklama: ‘Keyifli zamanlar geçirdim’

Barcelona’nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, kariyerinin son dönemine dair merak edilen soruları yanıtladı. Mundo Deportivo’ya konuşan 36 yaşındaki golcü, geleceği hakkında net bir karar vermediğini ancak en az bir yıl daha en üst seviyede oynayabileceğini belirtti.
Barcelona'nın 36 yaşındaki golcüsü Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili Mundo Deportivo'ya konuştu.
36 yaşındaki futbolcu, "En az bir yıl daha en üst seviyede oynayabilirim." dedi.
Bu açıklamasının ardından "Barcelona ile bir yıl daha sözleşmen var ve bu sözleşmede uzatma opsiyonu yok.
Bu, Barcelona'daki son sezonun mu olacak?" sorusu yöneltilen Lewandowski, "Önümüzdeki sezonun ardından ne yapacağıma karar vermek için yeterli zamanım olduğunu düşünüyorum. Geçen sezonki gibi aynı seviyede oynayabilirim ama futbol dışında da fikrimi değiştirebilecek şeyler var.
Bu yüzden şu anda bu konuları düşünmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Biraz dinleneceğim ve sonra da sezon öncesi hazırlıkları var. Sezona iyi hazırlanmak için zamanım olacak. Fiziksel olarak iyi olacağıma eminim. Sezona hazırlanmak için birkaç haftamız var.
Bu takımda çok keyifli zamanlar geçirdim ve burada oynadığım için çok gurur duyuyorum." yanıtını verdi.
Barcelona'da geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Lewandowski, 42 gol attı ve 3 asist yaptı.