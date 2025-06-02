Lewandowski’den ayrılığa dair açıklama: ‘Keyifli zamanlar geçirdim’

Bu yüzden şu anda bu konuları düşünmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Biraz dinleneceğim ve sonra da sezon öncesi hazırlıkları var. Sezona iyi hazırlanmak için zamanım olacak. Fiziksel olarak iyi olacağıma eminim. Sezona hazırlanmak için birkaç haftamız var.



