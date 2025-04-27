Ligin kaderini etkileyen hata: Eski hakemler 'skandal' dedi

Yayıncı kurulul Trio ekibi de, Samsunspor'un skoru 1-1'e getirdiği penaltı kararıyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:









Bülent Yıldırım: Buna var müdahalesi yapmak için futboldan bihaber olunması gerekiyor. Skandal. Böyle bir penaltı olur mu? Evlere şenlik.





Deniz Çoban: Buna dünyanın hiçbir yerinde VAR karışmaz. Hakem de bunu izleyip penaltı vermemesi lazım. Türkiye'deki bütün var müdahaleler sonucu bilinir hale geldi. Futbolun kuralı yeniden yazılıyor. İnanılmaz bir şey.





Bahattin Duran: VAR müdahalesi skandal. Penaltı kararı skandal. Ligin seyrini etkileyecek bir hata.











