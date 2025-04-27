Ligin kaderini etkileyen hata: Eski hakemler 'skandal' dedi

Süper Lig'de Bodrum FK ile Samsunspor arasında oynanan maça hakem kararları damga vurdu. beIN Sports Trio ekibi, karşılaşmadaki tartışmalara neden olan pozisyondaki VAR müdahalesini 'skandal' olarak nitelendirdi. Deniz Çoban, "Futbolun kuralı yeniden yazılıyor" derken, Bahattin Duran ise "Ligin seyrini etkileyecek bir hata" yorumunu yaptı.
Süper Lig 33’üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında konuk ettiği Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında VAR kararına isyan eden Bodrum FK’lı yönetici Caner Tuna sahaya girerek hakeme itirazda bulunurken, Tuna polis ve güvenlik ekiplerinin kontrolüyle sahadan çıkarıldı.
Maçın bitiş düdüğün çalmasıyla birlikte bir taraftar sahaya girdi, Fredy taraftarı sahadan çıkması için ikna ederek saha kenarına kadar eşlik etti.
Hakem polis kalkanları eşliğinde yoğun güvenlik önlemi altında sahadan ayrıldı.
Maç sonunda hakem kararlarına isyan eden Bodrum FK'nın sosyal medya hesabından siyah boyanın aktığı düdüklü paylaşım yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımızın oynadığı Samsunspor müsabakasında maçın orta hakemi ile VAR hakeminin ortaklaşa kararlarıyla adeta katledildik. Müsabakada hakem Yasin Kol ile VAR hakemi Rui Silva verdikleri ve vermedikleri kararlarla sadece müsabaka sonucuna değil ligin kaderine etki etmişlerdir. Rakip takım teknik direktörü Thomas Reis’ın maç sonu röportajında maç ile ilgili söylediği 'Dirty Win - Kirli Galibiyet' ifadesi bu müsabaka ile ilgili yönetim anlayışının en kısa ve net özetidir. Türk futbolunda düşük bütçeler ile düzgün işler yapmaya çalışan, 3 sene içerisinde 2. Lig'den Süper Lig'e yükselen bu güzel ilçe takımımızın, bazı kirli operasyonlara yem edilmiş olmasını hazmedemiyor, bu yaşanan kapkara gecenin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Karşılaşmayla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat ise, “Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sahadan 2-1 mağlup ayrıldık. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki, müsabakanın sonucu üzerinde hakem ve VAR kararlarının etkisi büyük olmuştur. Sahada gösterdiğimiz mücadele ve futbol adına sergilediğimiz emek, ne yazık ki adil bir yönetimle taçlanamamıştır. Bodrum FK olarak, her zaman sahada alın teriyle kazanılan galibiyetlere ve futbolun adaletine inanıyoruz. Ancak yaşananlar, hem camiamızı hem de taraftarlarımızı derinden üzmüştür. Bu vesileyle, Türk futbolunun daha şeffaf ve adaletli bir yapıya kavuşması adına ilgili kurumları daha hassas davranmaya davet ediyoruz. Takımımıza ve teknik ekibimize sahada verdikleri mücadele için teşekkür ediyor, her şeye rağmen yolumuza inançla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.
Yayıncı kurulul Trio ekibi de, Samsunspor'un skoru 1-1'e getirdiği penaltı kararıyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:
Bülent Yıldırım: Buna var müdahalesi yapmak için futboldan bihaber olunması gerekiyor. Skandal. Böyle bir penaltı olur mu? Evlere şenlik.
Deniz Çoban: Buna dünyanın hiçbir yerinde VAR karışmaz. Hakem de bunu izleyip penaltı vermemesi lazım. Türkiye'deki bütün var müdahaleler sonucu bilinir hale geldi. Futbolun kuralı yeniden yazılıyor. İnanılmaz bir şey.
Bahattin Duran: VAR müdahalesi skandal. Penaltı kararı skandal. Ligin seyrini etkileyecek bir hata.