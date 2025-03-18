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Lionel Messi, Barcelona formasına bastı: Sosyal medya karıştı!

Lionel Messi, Barcelona formasına bastı: Sosyal medya karıştı!

13:0718/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami’de devam eden Lionel Messi’nin Atlanta United maçı öncesinde Barcelona formasına bastığı görüldü. Video sosyal medyada büyük ses getirirken birçok tartışmaya da sebep oldu. İşte detaylar.

Messi, Inter Miami'nin ilk 11'ine geri döndü ve Pazar günü MLS takımı Atlanta United'ı 2-1 yendiğinde sahadaydı.


Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir çekim gücü olmaya devam eden Arjantinli, ayrıca oyun öncesinde bir taraftarın attığı Barselona formasına yanlışlıkla bastı.


Messi'nin formaya basması sosyal medyayı salladı ve en çok konuşulan konulardan birisi oldu.


Messi, yoluna çıkan şeyin Barça forması olduğunu fark ettiğinde muhtemelen mahcup olmuştur. 

37 yaşındaki oyuncu, Barcelona'nın hala kalbinde özel bir yere sahip olduğunu ve Inter Miami'deki zamanı bittiğinde ailesiyle birlikte yaşamak için Katalonya'ya dönmek istediğini gizlemedi.


Messi, kulüple geçirdiği yaklaşık yirmi yıl boyunca tüm büyük kupaları kazandı ve 778 maçta 672 gol atarak Barcelona'nın rekor golcüsü oldu.


MESSİ FORMAYA BASTI (VİDEO)

#Lionel Messi
#Barcelona
#Inter Miami

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