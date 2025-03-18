Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami’de devam eden Lionel Messi’nin Atlanta United maçı öncesinde Barcelona formasına bastığı görüldü. Video sosyal medyada büyük ses getirirken birçok tartışmaya da sebep oldu. İşte detaylar.

1 /7 Messi, Inter Miami'nin ilk 11'ine geri döndü ve Pazar günü MLS takımı Atlanta United'ı 2-1 yendiğinde sahadaydı.



2 /7 Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir çekim gücü olmaya devam eden Arjantinli, ayrıca oyun öncesinde bir taraftarın attığı Barselona formasına yanlışlıkla bastı.



3 /7 Messi'nin formaya basması sosyal medyayı salladı ve en çok konuşulan konulardan birisi oldu.



4 /7 Messi, yoluna çıkan şeyin Barça forması olduğunu fark ettiğinde muhtemelen mahcup olmuştur.

5 /7 37 yaşındaki oyuncu, Barcelona'nın hala kalbinde özel bir yere sahip olduğunu ve Inter Miami'deki zamanı bittiğinde ailesiyle birlikte yaşamak için Katalonya'ya dönmek istediğini gizlemedi.



6 /7 Messi, kulüple geçirdiği yaklaşık yirmi yıl boyunca tüm büyük kupaları kazandı ve 778 maçta 672 gol atarak Barcelona'nın rekor golcüsü oldu.

