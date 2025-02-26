Kariyerini MLS’in Inter Miami takımında devam ettiren Messi ve Suarez’e ceza verildi. Bu sezon gollerine devam eden süper ikili CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting Kansas City maçında 1'er gol kaydetti. Maçta yaşanan kısa gerginlik nedeniyle iki yıldıza para cezası verildi. İşte detaylar.

1 /3 ABD'nin en üst düzey futbol ligi Major League Soccer'ın (MLS) Disiplin Komitesi, Inter Miami'den Lionel Messi ve Luis Suarez'e para cezası verdi. MLS, Güney Amerikalı iki futbolcuya, Inter Miami'nin Pazar günü New York City FC ile 2-2 berabere kaldığı maçta "rakibin yüzüne/başına/boynuna elle müdahalede" bulundukları gerekçesiyle verdiği cezanın miktarını açıklamadı.



2 /3 Ballon d'Or ödülünü 8 kez kazanan Arjantinli yıldız Messi, rakip takım teknik ekibinden birinin ensesinden, Uruguaylı yıldız Suarez ise devre arasında yaşanan tartışmada rakibi Birk Risa'nın ensesinden tutmuştu.