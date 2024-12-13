Kariyerini Amerika Major Ligi ekiplerinden Inter Miami’de sürdüren Lionel Messi’nin piyasa değeri güncellendi. MLS’de en değerli futbolcular Riqui Puig ve Lionel Messi oldu. 37 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro düştü. Peki, Lionel Messi’nin piyasa değeri ne kadar, kaç milyon euro? İşte detaylar.
Transfermarkt, Amerika ligi Major League Soccer’da forma giyen 855 futbolcunun piyasa değerlerini güncelledi.
Bu değerlendirme sonucunda ligin en değerli futbolcuları Riqui Puig ve Lionel Messi oldu.
Lionel Messi’nin piyasa değeri ne kadar, kaç milyon euro?
Messi’nin piyasa değerinde 5 milyon euro düşüş yaşanarak 20 milyon euro seviyesine geriledi.
Ancak bu düşüşe rağmen Messi, dünya genelinde 34 yaş üstü oyuncular arasında hâlâ en değerli oyuncu olma unvanını sürdürüyor.
Messi, bu kategoride Barcelona’nın golcüsü Robert Lewandowski ve ezeli rakibi Cristiano Ronaldo’nun önünde yer alıyor.