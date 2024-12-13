Kariyerini Amerika Major Ligi ekiplerinden Inter Miami’de sürdüren Lionel Messi’nin piyasa değeri güncellendi. MLS’de en değerli futbolcular Riqui Puig ve Lionel Messi oldu. 37 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro düştü. Peki, Lionel Messi’nin piyasa değeri ne kadar, kaç milyon euro? İşte detaylar.

1 /5 Transfermarkt, Amerika ligi Major League Soccer’da forma giyen 855 futbolcunun piyasa değerlerini güncelledi.



2 /5 Bu değerlendirme sonucunda ligin en değerli futbolcuları Riqui Puig ve Lionel Messi oldu.



3 /5 Lionel Messi’nin piyasa değeri ne kadar, kaç milyon euro?

Messi’nin piyasa değerinde 5 milyon euro düşüş yaşanarak 20 milyon euro seviyesine geriledi.



4 /5 Ancak bu düşüşe rağmen Messi, dünya genelinde 34 yaş üstü oyuncular arasında hâlâ en değerli oyuncu olma unvanını sürdürüyor.

