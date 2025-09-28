Yeni Şafak
Liverpool’un yıldızından Galatasaray uyarısı: ‘İşimiz zor’

15:0528/09/2025, Pazar
Liverpool’un yıldız futbolcusu Premier Lig’de Crystal Palace’a 2-1’lik şok mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli isim Salı günü Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi alarm zillerini çaldı.

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, ligde Crystal Palace karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.


Hollandalı savunma oyuncusu, 2-1'lik mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada, "Şu anda en büyük zorluk sakin kalmak! Bunu birçok kez söyledim; asla çok fazla sevinmeyin ya da çok fazla üzülmeyin. Sadece çalışın ve dış dünyayı çok fazla dinlemeyin!" dedi.


Crystal Palace karşısında performans olarak kötü olduklarını söyleyen Dijk, "Performansımızdan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ama özellikle de bu mağlubiyeti nasıl aldığımızla ilgili hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.


Sözlerine devam eden 34 yaşındaki futbolcu, "Endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ama hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor. Salı günü Türkiye'de Galatasaray'a karşı zor bir maçımız var. Bu yüzden hazır olmalıyız." diye konuştu.


Mağlubiyetin nedeniyle ilgili konuşan deneyimli savunma oyuncusu, "Temel şeyleri iyi yapamadık. Bazen böyle günler olabilir. Umarım bu sezon bunu yaptığımız tek maç budur." sözlerini sarf etti.


Van Dijk, "Sorun bizim performansımız. Özellikle ilk yarı, vasatın altındaydı. Bu, düzeltmemiz gereken bir şey. Performansımıza bakmamız gerekiyor, kesinlikle iyi değildi. Hiç iyi değildi! Crystal Palace kazandığı galibiyeti hak etti."


