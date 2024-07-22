Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Lugano maçı şifresiz mi, hangi kanaldan yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.



