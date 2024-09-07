Luis Suarez gözyaşlarıyla veda etti

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Luis Suarez Uruguay Milli Takımı’na veda etti. 37 yaşındaki futbolcu ailesi ile birlikte veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar.
Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı'ndan emekli oldu.
Dünya Kupası elemelerinde Uruguay evinde Paraguay'ı ağırladı.
Gol sesi çıkmayan karşılaşma 0-0 sona ererken maçın ardından Uruguay'da bir devir sona erdi.
Takımın her daim en önemli isimlerinden olan ve defalarca forma giymiş Luis Suarez milli takıma veda etti.
Ailesi ile gözyaşlarıyla veda eden Suarez duygusal anlar yaşadı.
Aynı zamanda vedada golcü oyuncunun 2011'de takımı ile beraber kazandığı Copa America kupası da yer aldı.
Milli takımdan eski oyuncular da Suarez'e destek oldu.
Uruguay Milli Takımı ile toplamda 142 maça çıkan Luis Suarez 69 gol attı 39 asist yaptı.