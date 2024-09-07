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Spor

Luis Suarez gözyaşlarıyla veda etti

11:53 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:53 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Luis Suarez Uruguay Milli Takımı’na veda etti. 37 yaşındaki futbolcu ailesi ile birlikte veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar.

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Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı'ndan emekli oldu.


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Dünya Kupası elemelerinde Uruguay evinde Paraguay'ı ağırladı.

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Gol sesi çıkmayan karşılaşma 0-0 sona ererken maçın ardından Uruguay'da bir devir sona erdi.



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Takımın her daim en önemli isimlerinden olan ve defalarca forma giymiş Luis Suarez milli takıma veda etti. 

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Ailesi ile gözyaşlarıyla veda eden Suarez duygusal anlar yaşadı.


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Aynı zamanda vedada golcü oyuncunun 2011'de takımı ile beraber kazandığı Copa America kupası da yer aldı.

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Milli takımdan eski oyuncular da Suarez'e destek oldu.


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Uruguay Milli Takımı ile toplamda 142 maça çıkan Luis Suarez 69 gol attı 39 asist yaptı.

#Luis Suarez
#Uruguay
#Copa America
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