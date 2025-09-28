Yeni Şafak
Maç öncesi büyük şok: Hakem bıçaklı saldırıya uğradı

16:3028/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
DHA
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda bu akşam oynanacak Altay-Eskişehirspor maçında görev alması planlanan yardımcı hakem Emre Kaya, müsabaka öncesi kaldığı otel çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında, İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. 

3. Lig 4. Grup'ta bu akşam Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay-Eskişehirspor maçında görev alması planlanan yardımcı hakem Emre Kaya (27), bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada sol baldırından bıçaklandı. 

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Emre Kaya kendi imkanlarıyla Alsancak Devlet Hastanesi'ne gitti. Hafif yaralanan Kaya, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yardımcı hakem Emre Kaya'nın sözlü ifadesinde, saldırganı tanımadığını ve 'niye bakıyorsun' diyerek kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi.

Polis saldırganın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan Merkez Hakem Kurulu (MHK), Emre Kaya'nın yerine maça Muğla bölgesi hakemlerinden Alişan Küçükkocak'ı yardımcı hakem olarak atadı. MHK'nın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:


"28.09.2025 tarihinde oynanacak olan Nesine 3. Lig 4. Grup Altay – Eskişehirspor Kulübü müsabakasının 2. yardımcı hakemi Emre Kaya’nın yaşamış olduğu sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır."

