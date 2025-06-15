MAÇ SONUCU | Bayern Münih - Auckland City: 10-0

Galatasaray'ın sözleşme imzaladığı Leroy Sane ise Auckland City maçında yedek kulübesinde yer aldı. Teknik direktör Kompany, Sane'ye mücadelede şans vermedi. Yıldız oyuncunun maç sonundaki mutsuz tavırları dikkati çekti. Futbolseverler, Sane'nin oynatılmayacağı bir turnuvada olmasını sorgularken oyuncunun da bu yüzden tepkili olduğu belirtildi.