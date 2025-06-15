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MAÇ SONUCU | Bayern Münih - Auckland City: 10-0

MAÇ SONUCU | Bayern Münih - Auckland City: 10-0

21:1315/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bayern Münih, Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ekibi Auckland City'ye adeta gol yağdırdı. Alman ekibi zayıf rakibine acımazken Galatasaraylıların merakla beklediği Leroy Sane mücadelede şans bulamadı. Alman yıldızın maç sonundaki görüntüsü dikkati çekti.

Bayern Münih, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en farklı galibiyetine imza attı. Alman ekibi yarı amatör bir futbol takımı olan Auckland City'yi gruptaki ilk maçında 10-0 mağlup etti.

Mücadelede eski Galatasaraylı Sacha Boey, takımı adına 1 gol kaydetti ve dikkati çeken bir performans sergiledi.

Bayern'in genç yıldızı Musiala, Auckland City maçının ikinci yarısında oyuna girdikten sonra attığı 3 golle takdir topladı. Başarılı oyuncu, 23 dakikada hat-trick yaptı.

Galatasaray'ın sözleşme imzaladığı Leroy Sane ise Auckland City maçında yedek kulübesinde yer aldı. Teknik direktör Kompany, Sane'ye mücadelede şans vermedi. Yıldız oyuncunun maç sonundaki mutsuz tavırları dikkati çekti. Futbolseverler, Sane'nin oynatılmayacağı bir turnuvada olmasını sorgularken oyuncunun da bu yüzden tepkili olduğu belirtildi.

Vincent Kompany, 10-0'lık maç öncesinde Leroy Sane hakkında bu açıklamalarda bulunmuştu. Galatasaraylı taraftarlar bu sözler sonrasında Kompany'ye tepki göstermişti.

Öte yandan turnuvanın ardından takıma veda edecek Thomas Müller, Bayern Münih kariyerindeki gol sayısını 250'ye çıkardı.

Bayern Münih, şampiyonada bir sonraki maçını Arjantin ekibi Boca Juniors ile oynayacak. Alman ekibi grupta son karşılaşmasında ise Benfica ile mücadele edecek.

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