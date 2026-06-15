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Maç sonunda herkes aynı detayı konuştu: Başka formayla kendi ülkesini yıktı

Maç sonunda herkes aynı detayı konuştu: Başka formayla kendi ülkesini yıktı

09:4115/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç, Tunus'u 5-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Karşılaşmaya ise Tunus asıllı İsveçli futbolcu Yasin Ayari damga vurdu.

İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu maçında Tunus'u 5-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı.

İsveç'te performansıyla ön plana çıkan isim Tunus asıllı Yasin Ayari oldu.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının ilk ve son golünü kaydederek galibiyette başrolü oynadı.

Birbirinden şık iki gole imza atan Ayari, ilk golünün ardından sevinç yaşamazken, ikinci golde ise kayarak kutlama yaptı.

Yasin Ayari attığı iki golden sonra da secde yaptı. 

Tunus asıllı olan Yasin Ayari'nin, ailesinin geldiği ülkeye karşı sergilediği performans sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Premier Lig ekibi Brighton forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda İngiliz temsilcisinde 32 karşılaşmada görev alırken 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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