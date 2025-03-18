Macaristan teknik direktörü Rossi: ‘Türkiye kurada kaçındığım tek takımdı’

Daha önce, "Bu bizim için şanslı bir eşleşme değil. Türkiye, kurada kaçındığım tek takımdı çünkü ne kadar güçlü olduklarını ve ne kadar değerli oyunculara sahip olduklarını biliyoruz." demiştiniz. Bu iki maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Türk Milli Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi yetenekli oyunculara sahip. Sizce bu oyuncular, size karşı önemli bir rol oynar mı?









"Tabii ki, bu oyuncular kulüplerinde ve milli takımlarında çok önemli bir konumda. Ancak bizim için yalnızca bu isimler değil, genel olarak Türkiye’nin kadrosu büyük bir tehdit oluşturuyor. Hem hücumda hem de orta sahada Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi değerli oyunculara sahipsiniz. Savunmada ise Roma'da harika bir form yakalayan Zeki Çelik gibi güçlü isimler bulunuyor. Üstelik bu oyuncuların çoğu mental olarak da oldukça iyi durumda. Bu yüzden bizim için çok zor bir maç olacağını biliyoruz."



