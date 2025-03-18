Macaristan teknik direktörü Rossi: ‘Türkiye kurada kaçındığım tek takımdı’

A Milli Futbol Takımı 20 Mart Perşembe günü UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde Marco Rossi Türk Milli Takımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
2018 yılından beri Macaristan Milli Takımı'nın başındasınız ve son yıllarda takımınız başarılı bir performans sergiliyor. Macaristan, 1986'dan bu yana Dünya Kupası'na katılamadı. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
"Maalesef benim yönetimimde Dünya Kupası için yalnızca bir eleme oynayabildik ve Arnavutluk’a elendik. Ancak bu süreçte Macaristan adına birçok başarıya imza attık. UEFA Uluslar Ligi’nde iki kez mücadele ederek üçüncü gruptan birinci gruba kadar yükseldik. İki kez üst üste Avrupa Şampiyonası elemelerinde yer aldık ve iyi sonuçlar aldık. Elbette büyük takımlara karşı farklı mağlubiyetler yaşadığımız maçlar da oldu. Eğer Hollanda ve Almanya gibi güçlü takımlarla oynamak yerine Estonya veya Türkiye gibi takımlarla karşılaşsaydık, belki de her şey çok daha farklı olabilirdi."
Daha önce, "Bu bizim için şanslı bir eşleşme değil. Türkiye, kurada kaçındığım tek takımdı çünkü ne kadar güçlü olduklarını ve ne kadar değerli oyunculara sahip olduklarını biliyoruz." demiştiniz. Bu iki maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Türk Milli Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi yetenekli oyunculara sahip. Sizce bu oyuncular, size karşı önemli bir rol oynar mı?
"Tabii ki, bu oyuncular kulüplerinde ve milli takımlarında çok önemli bir konumda. Ancak bizim için yalnızca bu isimler değil, genel olarak Türkiye’nin kadrosu büyük bir tehdit oluşturuyor. Hem hücumda hem de orta sahada Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi değerli oyunculara sahipsiniz. Savunmada ise Roma'da harika bir form yakalayan Zeki Çelik gibi güçlü isimler bulunuyor. Üstelik bu oyuncuların çoğu mental olarak da oldukça iyi durumda. Bu yüzden bizim için çok zor bir maç olacağını biliyoruz."
Takımınızda, Türkiye'yi çok iyi tanıyan Attila Szalai ve Roland Sallai gibi oyuncular bulunuyor. Bu oyunculardan, Türkiye veya Türk Milli Takımı hakkında herhangi bir bilgi aldınız mı?
"Hayır, henüz bu konuyla ilgili konuşmadık. Oyuncularımız pazar gününe kadar kulüplerinde yer aldı ve yakın zamanda bu konuyu ele alacağız. Türkiye'deki taraftarlar ve bizi bekleyen atmosfer nedeniyle ilk maçın bizim için çok zor olacağını biliyoruz. Tamamen dolu bir stadyumda oynamayı bekliyoruz. Türk taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu biliyoruz, bu yüzden ilk maç hiç kolay olmayacak."
Sayın Rossi, Vincenzo Montella kısa sürede Türk Milli Takımı ile önemli başarılara imza attı ve EURO 2024’teki performansı da bunlardan biriydi. Görüyoruz ki iki İtalyan teknik direktör, farklı ülkelerde kayda değer başarılara ulaştı. Genel olarak İtalyan teknik direktörlerinin Avrupa’da oldukça başarılı olduğunu söyleyebilir miyiz?
"Tabii ki Coverciano Akademisi’nin çok başarılı olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak İtalyan teknik direktörlerin diğerlerinden daha iyi olduğunu söylemek doğru olmaz. Bu tamamen karakter ve bireysel yetenekle alakalı bir durum. Ancak söylediğiniz gibi, Vincenzo Montella Türkiye'de çok iyi bir iş çıkarıyor. Özellikle EURO 2024’te, Türk Milli Takımı en etkileyici ekiplerden biriydi. Bu nedenle kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca, Montella ile çok iyi bir ilişkim olduğunu da belirtmek isterim."
Sayın Rossi, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız ve Real Madrid'de görev yapan Arda Güler gibi Türk Milli Takımı'nın başarılı oyuncularının performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
"Hakan, Inter'in en azimli oyunculardan biri. 6 numara pozisyonunda Andrea Pirlo'nun seviyesine yakın bir performans sergiliyor. Olağanüstü bir oyuncu ve Inter’de büyük fark yaratıyor. Milli takımda da aynı etkiyi gösterecektir."
"Arda Güler, Real Madrid’de yeterince süre bulamamış olsa da hâlâ çok genç ve yetenekli bir oyuncu. Maçın her anında fark yaratabilecek potansiyele sahip. Türk Milli Takımı'nın hücum hattı, fiziksel anlamda olmasa da hızları, dayanıklılıkları ve teknik kapasiteleri açısından son derece etkileyici. Onlarla özellikle Türkiye'de karşılaşmak bizim için çok zor olacak."