'Maçın özeti' dediler: Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı gündem oldu

Karşılaşma sırasında çekilen bir fotoğraf karesi ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Avustralyalı iki savunmacı arasında kalan ve yere düşerken görüntülenen Kerem Aktürkoğlu'nun boy farkı dikkat çekti. Çok sayıda taraftar, söz konusu kareyi paylaşarak "Maçın özeti" yorumunda bulundu.