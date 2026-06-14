'Maçın özeti' dediler: Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı gündem oldu

A Milli Takımımız, 24 yıl aranın ardından çıktığı Dünya Kupası maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olurken, Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşma sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, söz konusu kare üzerinden teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihini eleştirdi.
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya geldi.
24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan ay-yıldızlı ekip, rakibine 2-0 mağlup olarak turnuvaya puansız başladı.
Avustralya'nın savunma hattındaki fiziksel üstünlük dikkat çekti. Rakip takımda Harry Souttar 1.98, Alessandro Circati 1.91 ve Cameron Burgess ise 1.94 boyuyla ön plana çıktı.
Buna rağmen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hücum hattının en ucunda Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi. Fizik gücü yüksek Avustralya savunması arasında etkisiz kalan milli futbolcu, karşılaşma boyunca istediği pozisyonları bulmakta zorlandı.
Karşılaşma sırasında çekilen bir fotoğraf karesi ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Avustralyalı iki savunmacı arasında kalan ve yere düşerken görüntülenen Kerem Aktürkoğlu'nun boy farkı dikkat çekti. Çok sayıda taraftar, söz konusu kareyi paylaşarak "Maçın özeti" yorumunda bulundu.
Montella'nın fiziksel açıdan güçlü rakip savunmaya karşı yaptığı hücum tercihi sosyal medyada eleştirilirken, taraftarlar İtalyan teknik adamın kadro planlamasına tepki gösterdi.