Maçın son anlarında saha karıştı! İsmail Yüksek'in Deniz Undav'a ne dediği ortaya çıktı

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Stuttgart'ı 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Mücadelenin son anlarında İsmail Yüksek ile rakip takımdan Deniz Undav ile gerilim yaşandı. Bu anlarda milli yıldızın rakibine sarf ettiği sözler ortaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasının 3. haftasında Fenerbahçe’nin konuğu Stuttgart oldu. Fenerbahçe mücadeleyi Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
İsmail Yüksek ile Deniz Undav arasında maçın son anlarında gerilim yaşandı.
NTV Spor'da yer alan habere göre İsmail Yüksek, Deniz Undav'ın 'sus' işaretine karşılık olarak 'Tabelaya bak. 1-0. Şimdi sen sus' şeklinde yanıt verdi.
İki oyuncu birbirinin üzerine yürüdü ve diğerlerinin araya girmesiyle olay yatıştı.
Buna rağmen maç sonunda son düdükle beraber saha tekrar karıştı. Edson Alvarez ile Julian Chabot arasında son düdükle birlikte itişme yaşandı.
İki taraftan da isimler bir anda sahayı doldurdu ama bu gerilim de bir süre sonra yatıştı.