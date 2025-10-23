Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Maçın son anlarında saha karıştı! İsmail Yüksek'in Deniz Undav'a ne dediği ortaya çıktı

Maçın son anlarında saha karıştı! İsmail Yüksek'in Deniz Undav'a ne dediği ortaya çıktı

22:1323/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Stuttgart'ı 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Mücadelenin son anlarında İsmail Yüksek ile rakip takımdan Deniz Undav ile gerilim yaşandı. Bu anlarda milli yıldızın rakibine sarf ettiği sözler ortaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasının 3. haftasında Fenerbahçe’nin konuğu Stuttgart oldu. Fenerbahçe mücadeleyi Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

İsmail Yüksek ile Deniz Undav arasında maçın son anlarında gerilim yaşandı.

NTV Spor'da yer alan habere göre İsmail Yüksek, Deniz Undav'ın 'sus' işaretine karşılık olarak 'Tabelaya bak. 1-0. Şimdi sen sus' şeklinde yanıt verdi.

İki oyuncu birbirinin üzerine yürüdü ve diğerlerinin araya girmesiyle olay yatıştı. 

Buna rağmen maç sonunda son düdükle beraber saha tekrar karıştı. Edson Alvarez ile Julian Chabot arasında son düdükle birlikte itişme yaşandı. 

İki taraftan da isimler bir anda sahayı doldurdu ama bu gerilim de bir süre sonra yatıştı.

#Fenerbahçe
#Stuttgart
#İsmail Yüksek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI 2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor Avrupa’da Türkiye’ye kaç puan kazandırdı? İşte güncel tablo