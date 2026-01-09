Madrid derbisine damga vuran olay: Saha kenarı bu sözden sonra karıştı: "Florentino seni kovacak!"

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Madrid derbisinde saha karıştı. Maçın 81. dakikasında Arda Güler oyuna girmeye hazırlanırken, kenara gelen Vinicius Jr. ile Diego Simeone arasında ipler koptu.
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Alinma Bank Stadı, İspanya Süper Kupa yarı finaline ev sahipliği yaptı. Karşılaşmada Atletico Madrid, Real Madrid'i konuk etti.
REAL MADRID FİNALE ÇIKTI
Real Madrid, 2. dakikada Federico Valverde ve 55. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle derbiyi 2-1 kazandı. Atletico Madrid'in tek golü ise 58. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi. Bu sonuçla Real Madrid, Barcelona'nın finaldeki rakibi oldu.
ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ, GERGİNLİK YAŞANDI
Milli futbolcu Arda Güler, Vinicius Jr'ın yerine 81. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sırada Diego Simeone'nin Vinicius'a söylediği sözler ve yaptığı hareketler saha kenarında karışıklığa neden oldu.
'FLORENTINO SENİ KOVACAK!'
Brezilyalı oyuncu kenara gelirken Simeone tribünleri göstererek, "Dinle, seni ıslıklıyorlar" dedi. Ayrıca Simeone'nin, "Florentino (Perez) seni kovacak, bunu unutma" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Bu sözler Vinicius'u sinirlendirdi ve tecrübeli teknik adamın üzerine yürüdü. Taraflar kısa sürede ayrılarak kavga büyümeden önlendi.
ALONSO'DAN SİMEONE'YE TEPKİ
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, yaşananlar için Simeone'ye tepki gösterdi. Alonso, "Simeone'nin Vini'ye söylediklerini duydum ve hoşuma gitmedi. Böyle konuşamazsın, bazı şeyler sınırları aşıyor." dedi.
SİMEONE: 'SAHADA OLAN SAHADA KALIR'
Maç sonrası konuyla ilgili sorulan soruya Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, "Vini'ye söyleyecek bir şeyim yok. Sahada olan sahada kalır. Real Madrid'in tüm oyuncularına büyük saygı duyuyorum." yanıtını verdi.