Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Madrid’in Mbappe transferine Barcelona’dan karşılık geliyor: Dünya yıldızı yolda!

Madrid’in Mbappe transferine Barcelona’dan karşılık geliyor: Dünya yıldızı yolda!

15:535/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sezona Kylian Mbappe transferi ile damga vuran Real Madrid’e ezeli rakibi Barcelona’dan büyük hamle geliyor. Katalanlar futbol dünyasına damga vuracak transfer için çalışmalara başladı. Barcelona Başkanı Joan Laporta transferin bitmesi için tüm imkanları zorlayacak. Detaylar haberimizde.

Erling Haaland, 2022 yazında Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olmuş ve beş yıllık sözleşmeye imza atmıştı. 

Ancak Barcelona, Norveçli'yi Katalonya'ya getirecek planlar peşinde.


Fichajes'ın haberine göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Erling Haaland'ı takıma kazandırmaya çok istekli.


Robert Lewandowski'nin 36 yaşında olması nedeniyle hücum bölgesini iyi bir isimle doldurmak isteyen Barça'nın hedefinde Haaland var.


Erling Haaland'ın Manchester City ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.


Barcelona bu nedenle Haaland transferinin zor olacağını kabul etse de transferi gerçekleştirmeye fazlasıyla istekli.

Joan Laporta, Barcelona'nın Erling Haaland'ı renklerine bağlamasını kulübün yeniden Avrupa futboluna vereceği güçlü bir mesaj olarak görüyor.


Son yıllarda Erling Haaland ile birlikte futbolun öne çıkan diğer yıldızı Kylian Mbappe de yılan hikayesine dönen transfer sürecinin ardından sonunda Real Madrid'e imza atmıştı.


#Real Madrid
#Barcelona
#Kylian Mbappe
#Erling Haaland

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ arsa satışı 2024 ne zaman, başvuru tarihi açıklandı mı? TOKİ arsa satışı açık artırma hangi illerde, başvuru şartları neler?