Manchester United efsanesi Galatasaray'ın gündeminde olan Rashford'ı yerden yere vurdu!

İngiliz efsanesi Paul Scholes, Manchester United’dan ayrılması beklenen Marcus Rashford’a sert eleştiride bulundu. Scholes teknik direktör Ruben Amorim’in Rashford tutumuna destek verdi. Galatasaray'ın da gündeminde olan Marcus Rashford'un devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Detaylar haberimizde.
İngiltere ve United'ın eski orta saha oyuncusu Paul Scholes, kulübün geçen hafta Fulham karşısında aldığı galibiyetin ardından teknik direktörün Rashford'ı hedef almasıyla birlikte Ruben Amorim'e destek verdi.
Forvet oyuncusunun antrenman sahasındaki çabalarını sorgulayan Portekizli teknik adam, şu anda Rashford yerine United'ın 63 yaşındaki kaleci antrenörü Jorge Vital'i oynatmayı tercih edeceğini söylemişti.
Rashford'ın durumuyla ilgili görüşlerini paylaşan Scholes, Sky Bet tarafından sunulan The Overlap Fan Debate programında şunları söyledi: "Bence Marcus davranışlarıyla pek çok insanı hayal kırıklığına uğrattı ve bence menajer de bunu söylemeye çalışıyor.
Takıma gelen genç oyuncuları düşünün, (Alejandro) Garnacho'yu düşünün, şu anda Marcus gibileri örnek alıyorlar. O 27 yaşında ve açıkça düzgün antrenman yapmıyor.
Yıllar önce menajere (Sir Alex Ferguson) Arsenal maçında oynamak istemediğimi söylediğimi hatırlıyorum... bana 'yaptığın en kötü şey takım arkadaşlarını hayal kırıklığına uğratmak' dedi ve bu gerçekten aklımda kaldı çünkü bunu gerçekten düşünmüyordum.
Şimdi Marcus Rashford'ın da tamamen aynısını yaptığını düşünüyorum.
Tamam, oynamayı reddetmiyor ama davranışları ve antrenman şekli ile bir bakıma 'ben bunlara dahil olmak istemiyorum' diyor.
Bence takım arkadaşlarını o soyunma odasında hayal kırıklığına uğrattığı için gerçekten de soyunma odasından çıkarılmalı.
Eğer o odanın içinde ve etrafındaysa ve gençler bunu bir örnek olarak görüyorsa, ne kadar erken giderse o kadar iyi olur."
12 Aralık'tan bu yana Kırmızı Şeytanlar'da forma giymeyen ve 'yeni bir meydan okuma' arzusunu dile getiren 27 yaşındaki hücum oyuncusu, kış transfer dönemi kapanmadan önce Old Trafford'dan ayrılmak istiyor.