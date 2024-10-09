Manchester United’ın başına iki dev aday: Şampiyonluk için geliyorlar

Erik ten Hag ile yolları ayıracak olan Manchester United teknik direktörlük görevi için iki dev ismi gözüne kestirdi. Hem lige hem de Avrupa’ya kötü başlangıç yapan kırmızı şeytanlar faturayı Erik ten Hag’e kesti. Detaylar haberimizde.

1 /8 Manchester United gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırmayı değerlendiriyor.

2 /8 İspanyol basını, teknik adamlık koltuğu için Xavi'nin isminin öne çıktığını iddia etti.

3 /8 El Nacional'in öne sürdüğü habere göre Manchester United, Erik ten Hag sonrasındaki yeni yapılanmaya liderlik etmesi için Xavi'yi düşünüyor.

4 /8 Sezona yine istediği gibi başlayamayan kırmızı şeytanlar, 7 haftası geride kalan Premier League'de 8 puanla 14. sırada bulunuyor.

5 /8 Avrupa Ligi'nde de kötü başlayan İngiliz devi, 2 maçta 2 beraberlikle yetindi.

6 /8 Barcelona'yı 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Xavi, şu anda boşta bulunuyor.



7 /8 İddialara göre bir diğer hedef ise Xabi Alonso.

