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Manchester Unitedlı yıldız kararı beğenmedi: Kramponlarını fırlattı | VİDEO

Manchester Unitedlı yıldız kararı beğenmedi: Kramponlarını fırlattı | VİDEO

19:1012/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Manchester United forması giyen yıldız oyuncu, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. Tur karşılaşmasında Arsenal ile oynanan maçta hakemin kararını beğenmedi ve kramponlarını fırlattı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. Tur karşılaşmasında Manchester United deplasmanda Arsenal'e konuk oldu.

30'ncu dakikada gelişen Manchester United atağında Bruno Fernandes, Gabriel Jesus ile girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kaldı.

Yerde kalan Portekizli futbolcu Bruno Fernandes'in kramponu çıkarken pozisyonun faul olduğu yönünde hakeme yoğun itirazlarda bulundu.

Devam kararına sinirlenen Bruno Fernandes çıkan kramponlarını hakemin olduğu yöne fırlattı. Portekizli yıldız bu hareketinin ardından sarı kart gördü.

Bruno Fernandes'in pozisyonda çıkan kramponunu hakeme gösterip kart gördüğü o an.

İşte yaşanlar:

#Arsenal
#Manchester United
#Bruno Fernandes

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