Manchester Unitedlı yıldız kararı beğenmedi: Kramponlarını fırlattı | VİDEO

Manchester United forması giyen yıldız oyuncu, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. Tur karşılaşmasında Arsenal ile oynanan maçta hakemin kararını beğenmedi ve kramponlarını fırlattı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /6 İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. Tur karşılaşmasında Manchester United deplasmanda Arsenal'e konuk oldu.

2 /6 30'ncu dakikada gelişen Manchester United atağında Bruno Fernandes, Gabriel Jesus ile girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kaldı.

3 /6 Yerde kalan Portekizli futbolcu Bruno Fernandes'in kramponu çıkarken pozisyonun faul olduğu yönünde hakeme yoğun itirazlarda bulundu.

4 /6 Devam kararına sinirlenen Bruno Fernandes çıkan kramponlarını hakemin olduğu yöne fırlattı. Portekizli yıldız bu hareketinin ardından sarı kart gördü.

5 /6 Bruno Fernandes'in pozisyonda çıkan kramponunu hakeme gösterip kart gördüğü o an.