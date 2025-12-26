Marco Asensio bombasını duyurdular: Fenerbahçe’ye servet kazandıracak!

Fenerbahçe’nin sezon başında Avrupa’yı sarsarak kadrosuna kattığı Marco Asensio için LaLiga’dan şok bir hamle geldi! Sarı-lacivertli formayla eski günlerine dönen yıldız isim için Villarreal yönetimi çılgın bir bütçe ayırdı.
Fenerbahçe'deki yükselen performansı eski günlerini hatırlatan Marco Asensio hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fichajes'te yer alan habere göre; LaLiga ekibi Villarreal, yeniden transfer piyasasının merkezinde yer alan yıldız ismi radarına aldı.
TEKLİF YAPMIŞLARDI
Tecrübeli futbolcu, Paris Saint-Germain’den ayrılma kararı aldığı dönem Villarreal yöneticilerinin onu yeniden LaLiga’ya döndürmek için girişimde bulunduğu, ancak o dönemde yapılan teklifin sportif ve ekonomik beklentilerin altında kaldığı öne sürüldü.
Ancak 29 yaşındaki hücum oyuncusunun Türkiye'de gösterdiği performansla İspanyol ekibinin inancını daha da güçlendirdiği iddia edildi.
FENERBAHÇE'YE SERVET KAZANDIRACAK
Öte yandan Asensio'yu geçtiğimiz yaz transfer döneminde 7.5 milyon Euro'ya transfer eden Fenerbahçe'nin, ayrılığa izin vereceği bedeli belli oldu.
Oyuncuyu kolay kolay elinden çıkarmak istemeyen sarı-lacivertli yönetimin, 20-25 milyon Euro bandında gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.
Bu miktarın Villarreal için yüksek olduğu aktarılırken, ödemeleri taksitlendirme ya da bonuslara dayalı formüller üzerinde durulduğu iddia edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
2025/26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Marco Asensio, 19 gol ve 9 asistlik performansıyla takımına büyük katkı sağladı.