Matteo Guendouzi'nin derbi performansı Avrupa basınını salladı: 'Valizlerini bile boşaltmadan gol attı'

Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupaya uzanan Fenerbahçe'de, yeni transfer Matteo Guendouzi maçın oyuncusu seçildi. Mücadele sonrasında Avrupa basını da yıldız oyuncu hakkında övgü dolu sözler kullandı.
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Lazio’dan transfer edilen ve 2 gün önce İstanbul’a gelen Matteo Guendouzi, finale 11’de başladı.
Fransız orta saha derbide 28. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Savunmadan seken top sonrası Levent’in pasında topu kontrol eden Guendouzi, ceza yayı önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki oyuncu müsabaka boyunca yaptığı kritik müdahalelerle de galibiyette önemli rol oynadı.
Matteo Guendouzi'nin bu performansı Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte atılan başlıklar:
La Gazzetta dello Sport: "Guendouzi, valizlerini boşaltmaya bile vakit bulamadan adını skor tabelasına yazdırdı."
L’Équipe: "Guendouzi, yeni takımına kısa sürede uyum sağladı. Süper Kupa finalinde ilk kez sahaya çıkan 26 yaşındaki Fransız orta saha, gol de attı."
Sportmediaset: "Guendouzi, Fenerbahçe’de rüya gibi bir başlangıç yaptı. Galatasaray’a karşı bir gol ve kupa."