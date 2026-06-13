Mbappe'nin Kante sözleri gündem oldu! Göndermeli espri yaptı

2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk adayları arasında gösterilen Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü süper yıldızı Kylian Mbappé, takım arkadaşı N'Golo Kanté hakkında espri dolu ve övgü dolu açıklamalarda bulundu. Mbappé, Fenerbahçe forması giyen tecrübeli orta sahanın bitmek bilmeyen enerjisine dikkat çekti.
Dünya Kupası gruplarında heyecan tüm hızıyla sürerken, Fransa takımının kaptanı Kylian Mbappé, Fenerbahçeli dinamik orta saha N'Golo Kanté’nin futbol zekasını ve fiziksel gücünü yere göğe sığdıramadı.
Kanté'nin ilerleyen yaşına rağmen (35) sahada basmadık yer bırakmamasını etkileyici olarak nitelendiren Mbappé, yıldız oyuncunun oyun kurma ve savunma sezgilerinden bahsetti:
"Kanté sahada 4 kişilik koşuyor. Oyuna dair müthiş bir sezgisi var. Her şeyi önceden tahmin etmesini sağlayan bir futbol zekasına sahip. Oyununda yaşının hiçbir belirtisini görmüyorum."
Mbappé’nin açıklamalarındaki en dikkat çekici ve eğlenceli kısım ise Kanté’nin futbolu ne zaman bırakacağına dair yaptığı espri oldu. Fransa'daki emeklilik reformu tartışmalarına da esprili bir göndermede bulunan Mbappé sözlerini şöyle sürdürdü:
"Oynamaya devam edebilir. 64 yaşında emekli olmaktan korkmuyor."