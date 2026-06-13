Mbappe'nin Kante sözleri gündem oldu! Göndermeli espri yaptı

Mbappé’nin açıklamalarındaki en dikkat çekici ve eğlenceli kısım ise Kanté’nin futbolu ne zaman bırakacağına dair yaptığı espri oldu. Fransa'daki emeklilik reformu tartışmalarına da esprili bir göndermede bulunan Mbappé sözlerini şöyle sürdürdü:





"Oynamaya devam edebilir. 64 yaşında emekli olmaktan korkmuyor."