Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mbappe'nin Kante sözleri gündem oldu! Göndermeli espri yaptı

Mbappe'nin Kante sözleri gündem oldu! Göndermeli espri yaptı

13:5113/06/2026, السبت
G: 13/06/2026, السبت
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk adayları arasında gösterilen Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü süper yıldızı Kylian Mbappé, takım arkadaşı N'Golo Kanté hakkında espri dolu ve övgü dolu açıklamalarda bulundu. Mbappé, Fenerbahçe forması giyen tecrübeli orta sahanın bitmek bilmeyen enerjisine dikkat çekti.

Dünya Kupası gruplarında heyecan tüm hızıyla sürerken, Fransa takımının kaptanı Kylian Mbappé, Fenerbahçeli dinamik orta saha N'Golo Kanté’nin futbol zekasını ve fiziksel gücünü yere göğe sığdıramadı.

Kanté'nin ilerleyen yaşına rağmen (35) sahada basmadık yer bırakmamasını etkileyici olarak nitelendiren Mbappé, yıldız oyuncunun oyun kurma ve savunma sezgilerinden bahsetti:

"Kanté sahada 4 kişilik koşuyor. Oyuna dair müthiş bir sezgisi var. Her şeyi önceden tahmin etmesini sağlayan bir futbol zekasına sahip. Oyununda yaşının hiçbir belirtisini görmüyorum."

Mbappé’nin açıklamalarındaki en dikkat çekici ve eğlenceli kısım ise Kanté’nin futbolu ne zaman bırakacağına dair yaptığı espri oldu. Fransa'daki emeklilik reformu tartışmalarına da esprili bir göndermede bulunan Mbappé sözlerini şöyle sürdürdü:


"Oynamaya devam edebilir. 64 yaşında emekli olmaktan korkmuyor."

#Kylian Mbappe
#N'Golo Kante
#Fransa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
meb.gov.tr çöktü mü, neden açılmıyor? meb.gov.tr neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?