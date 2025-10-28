Merkez Hakem Kurulu 8 hakemi gece yarısı açıkladı

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalı sonrası Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarının hakemleri açıklanmamıştı. MHK'dan gece yarısı bir duyuru geldi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında bazı hakemlerin bahis oynadığını açıklaması gündeme bomba gibi düştü.
Yaşanan gelişmelerin ardından bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarına atanacak hakemler merak konusu olmuştu.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak 3. tur maçlarının hakemlerini sosyal medya hesabından gece 01:00'de duyurdu.
Buna göre Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda bugün oynanacak maçların hakemleri şöyle:
Kepez Spor - Sivasspor: Oğuzhan Gökçen
Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik
Fatsa Belediyespor - Van Spor: Emre Kargın
Dersim Spor - Fethiyespor: Burak Kamalak
Aliağa - Serik Spor: Burak Olcar
52 Orduspor - Sarıyerspor: Alpaslan Şen
Sakaryaspor - İnegölspor: Raşit Yorgancılar
Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor: Melih Aldemir