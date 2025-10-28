Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Merkez Hakem Kurulu 8 hakemi gece yarısı açıkladı

Merkez Hakem Kurulu 8 hakemi gece yarısı açıkladı

09:3928/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalı sonrası Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarının hakemleri açıklanmamıştı. MHK'dan gece yarısı bir duyuru geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında bazı hakemlerin bahis oynadığını açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Yaşanan gelişmelerin ardından bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarına atanacak hakemler merak konusu olmuştu.


Merkez Hakem Kurulu (MHK) Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak 3. tur maçlarının hakemlerini sosyal medya hesabından gece 01:00'de duyurdu.

Buna göre Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda bugün oynanacak maçların hakemleri şöyle:

Kepez Spor - Sivasspor: Oğuzhan Gökçen

Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik

Fatsa Belediyespor - Van Spor: Emre Kargın

Dersim Spor - Fethiyespor: Burak Kamalak

Aliağa - Serik Spor: Burak Olcar

52 Orduspor - Sarıyerspor: Alpaslan Şen

Sakaryaspor - İnegölspor: Raşit Yorgancılar

Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor: Melih Aldemir

#Hakem
#MHK
#Ziraat Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Geliri olmayanlar TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurabilir mi?