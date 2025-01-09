Mert Günok'tan flaş kariyer kararı

İstikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla dikkat çeken tecrübeli kaleci Mert Günok, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı.

1 /5 Şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ta performansı en beğenilen isimlerde biri Mert Günok oldu.

2 /5 Son haftalarda kalesinde adeta devleşen ve istikrarlı formunu koruyan 35 yaşındaki eldivenin sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitiyor.

3 /5 Milliyet'te yer alan habere göre, siyah-beyazlıların yeni başkanı Serdal Adalı, Mert Günok ile sözleşme yenileme kararı aldı.

4 /5 Mert Günok'a Beşiktaş'ın yapacağı teklifin 3 yıllık olması planlanıyor. 1 Mart'ta 36 yaşına girecek olan milli kalecinin kariyerini Beşiktaş'ta sonlandırmak istediği aktarıldı.