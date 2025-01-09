Mert Günok'tan flaş kariyer kararı

İstikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla dikkat çeken tecrübeli kaleci Mert Günok, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı.
Şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ta performansı en beğenilen isimlerde biri Mert Günok oldu.
Son haftalarda kalesinde adeta devleşen ve istikrarlı formunu koruyan 35 yaşındaki eldivenin sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitiyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, siyah-beyazlıların yeni başkanı Serdal Adalı, Mert Günok ile sözleşme yenileme kararı aldı.
Mert Günok'a Beşiktaş'ın yapacağı teklifin 3 yıllık olması planlanıyor. 1 Mart'ta 36 yaşına girecek olan milli kalecinin kariyerini Beşiktaş'ta sonlandırmak istediği aktarıldı.
Daha önce 40 yaşına kadar oynamak istediğini belirten deneyimli kalecinin, 4-5 yıl daha Beşiktaş forması giydikten sonra eldivenleri asması bekleniyor.