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Mert Hakan Yandaş'ın hastalığının nedeni belli oldu: İşte şoke eden gerçek

Mert Hakan Yandaş'ın hastalığının nedeni belli oldu: İşte şoke eden gerçek

14:143/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
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Yaklaşık 20 gündür hastanede enfeksiyon tedavisi gören Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın hastalığıyla ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın hastanedeki tedavisi görüyor.

30 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu merak konusu olurken, hastalığının sebebi de ortaya çıktı.

Sportcell'in haberine göre; Mert Hakan Yandaş, ayağına yaptırdığı dövme esnasında vurulan iğneden enfeksiyon kaptı.

Tedavisi süren tecrübeli futbolcunun sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği aktarıldı.

Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz gün hastalığıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:



"Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil. Yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum. Tüm yaşananlar ışığında en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum."

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