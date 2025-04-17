Mertens’e MLS’ten servet teklif: Kararı şoke etti!

Galatasaray’ın yıldızı Dries Mertens’e MLS’ten dudak uçuklatan bir teklif geldi. Sezon sonu için Galatasaray’da kalıp kalmayacağı merak edilen Belçikalı oyuncu, aldığı kararla herkesi şaşırttı. İşte detaylar.
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-Kırmızılılarda bu sezon sonu itibarıyla futbolu bırakması beklenen Belçikalı oyuncu için bir MLS Ekibinden 2 yıl için 8 milyon dolarlık teklif geldiği öne sürüldü.
Mertens bu teklifi, "Sezon sonunda futbolu bırakacağım" diyerek reddetti.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan Mertens, 5 gol ve 18 asistlik katkı yaptı.
Mertens, Galatasaray’ın en çok forma giyen altıncı oyuncusu olmasına rağmen, son haftalarda fiziksel düşüş nedeniyle eleştiriliyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Mertens’ten memnun ve sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasını istiyor. Mertens ise her sezon sonunda emeklilik düşüncesiyle sezona başlasa da, futboldan keyif aldığı için devam etme eğiliminde.
Mertens hala Galatasaray için kilit bir oyuncu, ancak fiziksel durumu ve istikrarı soru işaretleri yaratıyor. Sezon sonu kararı, onun performansının yanı sıra kulübün hedeflerine de bağlı olacak.