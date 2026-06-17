Messi attığı golün ardından neden ağladı? Maç sonu açıklama geldi

Arjantin'in Cezayir'i 3-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları sıralamasında Miroslav Klose'yi yakaladı. Yıldız futbolcu, attığı ilk golün ardından yaşadığı duygusal anların nedenini de açıkladı.
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya damga vuran isim Lionel Messi oldu. Cezayir karşısında sahaya çıkarak 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk futbolcu unvanını elde eden Arjantinli yıldız, attığı üç golle tarihe geçti.
Kansas'ta oynanan mücadeleye Dünya Kupası kariyerinde 13 golle çıkan Messi, hat-trick yaparak gol sayısını 16'ya yükseltti.
39 yaşındaki yıldız, Alman efsane Miroslav Klose ile birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükseldi. Messi, turnuvada bir gol daha atması halinde Dünya Kupası tarihinin tek başına en golcü futbolcusu olacak.
Lionel Messi'nin attığı ilk golün ardından gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti. Arjantinli yıldızın duygusal anları sosyal medyada gündem olurken, maç sonrası yaptığı açıklamada gözyaşlarının nedeninin futbolla ilgisi olmadığını söyledi.
Messi, yaşadığı duygusal anların futbolla ilgili olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu tamamen maçla ilgisiz bir şeydi. Zor, karmaşık günler geçirdim. Ama tüm takıma ve tüm takım arkadaşlarıma çok minnettarım çünkü her zaman olduğu gibi yanımda oldular ve bu süreci atlatmama yardımcı olmak için bana çok güç verdiler."