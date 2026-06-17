Messi attığı golün ardından neden ağladı? Maç sonu açıklama geldi

Messi, yaşadığı duygusal anların futbolla ilgili olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:





"Bu tamamen maçla ilgisiz bir şeydi. Zor, karmaşık günler geçirdim. Ama tüm takıma ve tüm takım arkadaşlarıma çok minnettarım çünkü her zaman olduğu gibi yanımda oldular ve bu süreci atlatmama yardımcı olmak için bana çok güç verdiler."