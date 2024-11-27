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Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu

Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu

10:2827/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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MLS’de Inter Miami forması giyen Lionel Messi’nin yeni teknik direktörü belli oldu. Inter Miami CF, Arjantinli futbol efsanesini takımın başına getirdi. Tecrübeli isim teknik direktörlük kariyerine Arjantin U20 Milli Takımı’nda başlamış ve bu yaz Olimpiyat Takımı’nı yönetmişti. Detaylar haberimizde.

Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami CF, Arjantinli futbol efsanesi Javier Mascherano'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.


Mascherano, teknik direktörlük kariyerine Arjantin U20 Milli Takımı’nda başlamış ve bu yaz Olimpiyat Takımı’nı yönetmişti.


Kulübün sahiplerinden David Beckham, "Javier, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak bilgi, kararlılık ve içgüdüleriyle her zaman fark yaratmıştır." ifadelerini kullandı.


Futbolculuk kariyerinde Barcelona formasıyla 334 maça çıkan Mascherano, aynı zamanda Lionel Messi ile birlikte toplam 414 kez sahada yer aldı.


Arjantin Milli Takımı ile de 147 kez forma giyen Mascherano, milli takım kariyerini 2018 Dünya Kupası’nın ardından sonlandırmıştı.


#Lionel Messi
#Inter Miami
#MLS

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